Kiel - Bei einer Kontrolle auf einem Kreuzfahrtschiff in Kiel hat die Polizei einen gesuchten Häftling festgenommen. Die Überprüfung der Passagierlisten des aus Norwegen kommenden Schiffes „MSC Euribia“ hatte ergeben, dass ein Mitreisender per Haftbefehl einer Staatsanwaltschaft in Niedersachsen gesucht wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Grund: Der 36-Jährige war von einem Haftausgang nicht mehr ins Gefängnis zurückgekehrt.

Der Mann war wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Führerschein in Haft. Als der Passagier bei der Kontrolle am Samstag von den Beamten angesprochen wurde, gab er nach Polizeiangaben sofort zu, dass er die gesuchte Person sei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Dort muss er noch seine restliche Strafe von 15 Tage absitzen.