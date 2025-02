Leipzig - Die Polizei hat im Leipziger Auwald zwei mutmaßliche Bärlauchdiebe erwischt. Eine Polizeistreife entdeckte die beiden Männer im Alter von 25 bis 31 Jahren am Mittwochnachmittag dabei, wie sie mit einem Messer mehrere Bärlauchzwiebeln ausgruben und in Beutel packten, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer wurden kontrolliert. Die Polizei fand 700 Gramm der Pflanzen. Auch hatten die Männer Rucksäcke mit zwei weiteren großen leeren Einkaufstüten und eine Rolle mit Mülltüten dabei. Gegen die beiden wird nun wegen Verstoßes gegen das sächsische Waldgesetz ermittelt.

Polizei im Auwald mit Fahrradstaffel unterwegs

Bärlauch gilt als sehr wohlschmeckende und gesunde Pflanze, darf aber trotzdem nicht einfach in großen Mengen geerntet werden. Laut Waldgesetz ist in Sachsen eine kleine Erntemenge in der Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf erlaubt.

Die Polizei ist im Leipziger Auwald mit einer Polizei-Fahrradstaffel unterwegs, um Bärlauchdieben nachzugehen, die es in Leipzig inzwischen häufiger gibt. Zwischen 800 und 1.000 Kilogramm Bärlauch klauten Diebe laut Polizei im 2023 aus den Leipziger Wäldern. Die Verdächtigen, die am Mittwoch erwischt wurden, wurden nicht von einer Fahrradstaffel gestellt.