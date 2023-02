Polizei setzt bei Festnahme am Hauptbahnhof Schusswaffe ein

Berlin - Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag am Berliner Hauptbahnhof einen Ladendieb festgenommen. Dabei machte einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zu Details des Einsatzes machte er keine Angaben. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, es seien mehrere Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Die Feuerwehr war dem Sprecher zufolge mit fast 50 Einsatzkräften vor Ort. Zuvor hatte die Tageszeitung „Welt“ (online) berichtet.