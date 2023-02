Ottendorf-Okrilla - Die Polizei hat die Räumung des besetzten Protestcamps in einem Waldstück nördlich von Dresden am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Mehrere Klimaaktivisten kletterten in Baumkronen und ketteten sich dort fest, wie ein dpa-Reporter vor Ort am Donnerstag berichtete. Ein sogenanntes Höheninterventionsteam der Polizei versuchte, mit Hilfe einer Hebebühne zu den Aktivisten zu gelangen, um sie von den Bäumen herunterzubringen. Die Polizei will weitere Baumhäuser und Tripods - höhergelegte Plattformen auf drei Stelzen - aus dem Waldstück beseitigen.

Am Mittwochabend entdeckte die Polizei nach eigenen Angaben eine Frau, die sich nach Abschluss des gestrigen Einsatzes mit Gurten in einem Baum festschnallte. Nachdem Einsatzkräfte mit ihr gesprochen hätten, sei sie freiwillig heruntergekommen. Die Frau erhielt einen Platzverweis und wurde von Polizisten ohne weitere Maßnahmen entlassen. Laut Polizei verlassen die meisten Aktivisten bis auf wenige Ausnahmen das Camp freiwillig.

Allerdings empörten sich einige Aktivisten über die Kommunikation und das Auftreten der Polizei: „Anders als die Polizei behauptet, kann auf keinen Fall von "friedlich" oder "kommunikativ" gesprochen werden“, teilten sie mit. Die Gruppe sei schockiert und wütend.

Am Mittwoch begannen die Räumungsarbeiten des Waldstücks, das im lokalen Sprachgebrauch Heibo genannt wird. Das Unternehmen KBO in Ottendorf-Okrilla will in der Region weiter Kies abbauen und besitzt dafür die Genehmigung.