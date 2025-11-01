In den vergangenen Jahren sorgten Böller-, Flaschen- oder Eierwürfe an Halloween regelmäßig für Ärger. Nach der diesjährigen Nacht zieht die Polizei eine erste positive Bilanz.

Berlin - Die Halloween-Nacht ist in Berlin einer ersten Einschätzung der Polizei zufolge ohne größere Störungen verlaufen. Es sei verstärkt Feuerwerk gezündet worden und es habe die ein oder andere Ansammlung gegeben, sagte ein Sprecher am Morgen. Insgesamt sei es jedoch eine relativ ruhige Nacht gewesen.

Die Polizei war in der Hauptstadt rund um Halloween nach eigenen Angaben mit rund 850 Kräften im Einsatz. Am 31. Oktober kommt es in der Hauptstadt immer wieder zu zahlreichen Polizei-Einsätzen und Festnahmen. In vergangenen Jahren waren Polizisten und Feuerwehrleute rund um Halloween teils auch mit Pyrotechnik attackiert worden.

„Lassen Sie die Finger von Pyrotechnik“, schrieb die Polizei in ihrem WhatsApp-Kanal. Am Abend wurden zwei Jugendliche festgenommen, die unter anderem einen mutmaßlich selbstgebastelten Sprengkörper dabeihatten.