Magdeburg - Die Polizei hat am Freitag in Magdeburg einen 19-jährigen Mann nach einem Raub gefasst. Gemeinsam mit einer weiteren Person hatte er zwei Männer attackiert und auf diese eingeschlagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem die Täter persönliche Gegenstände eines 40-Jährigen an sich genommen hatten, entfernten sie sich demnach in Richtung Hauptbahnhof. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den 19-Jährigen. Der Mann stand unter Betäubungsmittel- sowie Alkoholeinfluss.

Das Raubgut des leicht verletzten 40-jährigen Geschädigten hatte der festgenommene Mann nicht bei sich. Der zweite Täter wurde nach Polizeiangaben bisher nicht ermittelt.