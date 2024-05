Leipzig - Die Leipziger Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen und mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt. Bei Durchsuchungen von zwei Wohnungen in der Messestadt wurden unter anderem 15 Kilogramm Cannabis etwa 2,5 Kilogramm Ecstasy-Tabletten, etwa ein Kilogramm Methamphetamin sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer der Mieter wurde am Donnerstag festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 34-Jährigen.