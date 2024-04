Polizei stellt per Haftbefehl gesuchten Mann

Oldenburg - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Bundespolizei in Oldenburg ins Netz gegangen. Der 44-Jährige hatte in der Nacht zum Dienstag verbotenerweise im Hauptbahnhof geraucht und wurde deshalb kontrolliert, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann von der Justiz gesucht wurde. Er war im Juni 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden und hatte noch eine Geldstrafe von 2500 Euro zu bezahlen – oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. Da der 44-Jährige die Geldstrafe nicht zahlen konnte, kam er ins Gefängnis.