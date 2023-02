Helmstedt - Eine 41-Jährige hat in Helmstedt mit rund 3,8 Promille am Steuer ihres Autos gesessen. Im Fahrzeug war auch ihr 15 Jahre alter Sohn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 41-Jährige war am Mittwoch auf einer Kreuzung mit einem platten Reifen liegen geblieben. Andere Autofahrer riefen die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Reifen schon vorher auf der Bundesstraße 1 bei Süpplingen geplatzt war. Dennoch sei die Frau weitergefahren.

Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei der Fahrerin, ein Test habe einen Atemalkoholwert von 3,84 Promille ergeben. Der Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Sohn kam bei einer Vertrauensperson unter. Da die 41-Jährige ihren Führerschein nicht freiwillig abgeben wollte, beschlagnahmte die Polizei diesen. Nun müsse ein Richter innerhalb der nächsten drei Tage entscheiden, ob die Beschlagnahme zulässig war, wie es weiter hieß.