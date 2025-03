Stade - Mit einem Schuss in die Reifen hat die Polizei im Landkreis Stade die Irrfahrt eines Wohnmobils auf der Autobahn 26 gestoppt. Der 72 Jahre alte Fahrer sei festgenommen worden und befinde sich im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Papenburg im Emsland sei leicht verletzt worden. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden, die auf Alkohol- oder Drogeneinfluss untersucht wird. Bei der Verfolgungsfahrt wurden den Angaben zufolge mehrere Polizisten leicht verletzt, andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Eine Zeugin habe in der Nacht gegen 2.10 Uhr ein verdächtiges Wohnmobil in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg gemeldet, hieß es. Es soll gegen ein geparktes Auto und einen Mülleimer gefahren sein. Als Beamte den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete dieser den Angaben zufolge mit seinem Fahrzeug. Die Polizisten nahmen demnach die Verfolgung auf. Auf der Bundesstraße 73 sei das Wohnmobil mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren.

Beamter steigt aus und schießt in den Reifen

An der Anschlussstelle zur A26 fuhr der 72-Jährige den Angaben zufolge zunächst in die Baustelle in Richtung Hamburg, wendete dort und fuhr stattdessen über eine rote Ampel in Richtung Stade auf die Autobahn.

Auf der Autobahn habe das Wohnmobil teilweise beide Fahrspuren genutzt und wiederholt abgebremst. Den Beamten zufolge stoppte der 72-Jährige in der Nähe der Anschlussstelle Jork, der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und rammte einen Streifenwagen. Ein Polizist sei leicht verletzt worden. Sein Kollege stieg laut Mitteilung aus und feuerte einen Schuss in die Reifen des Campers, um die Irrfahrt zu stoppen.

Wohnmobil bleibt qualmend liegen

Trotz beschädigter Reifen fuhr der 72-Jährige demnach zunächst weiter und rammte einen weiteren Streifenwagen, der sich auf der Fahrbahn links neben ihm befand. Die beiden Polizisten in diesem Wagen seien auch leicht verletzt worden. Nach einigen hundert Metern sei das Wohnmobil schließlich liegen geblieben.

Die Hintergründe der Irrfahrt sind laut Polizei noch unklar. Der Führerschein des Seniors wurde demnach beschlagnahmt. Die A26 blieb in Richtung Stade für mehrere Stunden voll gesperrt, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht.