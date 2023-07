Bernau - Wegen einer psychisch auffälligen Person an Bord hat die Bundespolizei einen Regionalzug im Bahnhof Bernau bei Berlin gestoppt. Die auffällige Person sei am Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr von einem Zeugen gemeldet und dann von Beamten im Bahnhof Bernau in dem Zug in Gewahrsam genommen worden, teilte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin auf Anfrage mit. Zuerst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

Der Zugverkehr sei unterbrochen, weil die Einsatzmaßnahmen noch liefen, so die Sprecherin. Betroffen waren nach Angaben der Deutschen Bahn die S-Bahn-Linie 2 zwischen Zepernick und Bernau sowie die Regionalbahn-Linien RB 24 (Eberswalde-Flughafen BER), RE 3 (Stralsund-Wittenberg) und RE66 (Stettin-Berlin).