Bremen - Die Polizei hat auf der A1 in Bremen einen überladenen Pferdetransporter gestoppt. Das zulässige Gesamtgewicht sei um mehr als 50 Prozent überschritten worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Verkehrskontrolle am späten Mittwochabend bei Arsten hätten die Beamten gleich mehrere Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt.

Der Kleintransporter mit Pferdeanhänger war den Angaben zufolge von den Niederlanden nach Rumänien ohne Befördererlaubnis für die Tiere unterwegs. Eines der sieben Pferde hatte mehrere Verletzungen, außerdem habe es für die Tiere kein Wasser gegeben. Auch der vorgeschriebene Fahrtenschreiber sei nicht in Betrieb gewesen.

Die Tiere wurden in Absprache mit dem Veterinäramt zu einem Pferdehof gebracht. Gegen den 35-jährigen Fahrer wurden Anzeigen erstattet. Von ihm wurde zudem eine Sicherheitsleistung von knapp 500 Euro einbehalten.