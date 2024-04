Bad Königshofen - Die Polizei in Unterfranken hat zwei acht Jahre alte Mädchen bei einem Ausflug auf einem Quad gestoppt. Die beiden Freundinnen seien mit dem Fahrzeug auf einem Radweg bei Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs gewesen, als sie von den Beamten angehalten wurden, teilte die Polizei am Montag mit. Den Ermittlern sagte die acht Jahre alte Fahrerin am Freitag demnach, dass ihre Eltern den Ausflug mit dem bis zu 25 Kilometer pro Stunde schnellen Quad erlaubt hätten.

Die Eltern der jungen Fahrerin müssen sich nun auf ein Verfahren wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis einstellen.