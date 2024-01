Chemnitz - Die Polizei in Chemnitz sucht für die sächsische Sicherheitswacht nach ehrenamtlichen Helfern. Gefragt seien zuverlässige und engagierte Mitarbeiter, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Eingesetzt werden sollen die Helfer etwa in den Revieren Chemnitz, Freiberg, Mittweida, Marienberg und Stollberg.

Den Angaben zufolge sind derzeit bereits 56 Ehrenamtliche als Helfer der Polizei in der Region unterwegs. Sie seien unter anderem Ansprechpartner für die Bürger und nähmen sicherheitsrelevanten Hinweise entgegen, so die Polizei. Zudem unterstützt die Sicherheitswacht mit zusätzlichen Streifen.

Voraussetzung für die Aufgabe ist eine 50-stündige Ausbildung. Diese soll im vierten Quartal in diesem Jahr beginnen und endet mit einer Prüfung. Die freiwilligen Helfer dürfen maximal 40 Stunden im Monat im Einsatz sein. Dafür erhalten sie eine Aufwandsentschädigung von sechs Euro pro Stunde.

Die Sicherheitswacht gibt es in Sachsen seit 1998. Die freiwilligen Helfer sind etwa in Parks, Fußgängerzonen und im Umfeld von Spielplätzen oder Schulen unterwegs. Durch ihre Präsenz soll das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöht werden.