In einem Wald bei München findet ein Spaziergänger die Leiche einer Frau. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus - doch viele Fragen sind noch offen. Helfen soll die Veröffentlichung eines Fotos.

Neuried - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei München bittet die Polizei mit einem Foto um Hinweise zur Identität. Bislang hätten die Ermittler nicht herausfinden können, wer die Tote war, teilte die Polizei mit. Es handle sich um eine Frau „mittleren Alters“ zwischen 25 und 40 Jahren, sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn. „Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab“, sagte ein weiterer Sprecher der Münchner Polizei.

Nach dem Fund der Leiche am Donnerstag hatten am Freitag bis zu 200 Polizisten das Gebiet durchkämmt. „150 bis 200 Kollegen, die mit Stöcken nach Beweismitteln suchen“, waren im Einsatz, sagte Polizeisprecher Schelshorn.

„Aufgrund der Auffindesituation der Leiche können wir nicht ausschließen, dass es sich um ein Gewaltdelikt handelt“, sagte Schelshorn. „Die Ermittlungen konzentrieren sich im Moment auf die Identifizierung der Leiche und der weiteren Tatumstände.“ Das für Tötungsdelikte zuständige Dezernat K11 übernahm die Ermittlungen, die Spurensicherung suchte die Umgebung ab.

Polizei sucht Zeugen

An der Leiche und rund um den Tatort seien bereits zahlreiche Spuren gesichert worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Tote noch nicht sehr lange an dem Schotterweg lag, an dem sie am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr von einem Spaziergänger gefunden worden war.

Sie sei auf einem „Trampelpfad nahe eines Kieswegs“ entdeckt worden, sagte Schelshorn. In dem Waldgebiet sind viele Menschen unterwegs, sodass „es wohl nicht lange gedauert haben kann, bis die Leiche dort entdeckt wurde. - Wie die Dame dorthin kam, wie lange die Dame dort schon lag und wie die genauen Umstände ihres Todes sind, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.“

Die Ermittler suchen Zeugen. Sie fragen: Wer hat nahe des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“ (Neuried) Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Tat stehen könnten? Wer Hinweise geben kann, ist gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 beim Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.