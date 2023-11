Waldkirchen/Augustusburg - Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Toten auf der S 223 in Richtung Augustusburg nach Zeugen. Ersten Erkenntnisse zufolge ist der Fahrer rund einen Kilometer nach dem Ortsausgang Waldkirchen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Ersthelfer fanden ihn am Montagmorgen neben dem Auto.

Wann sich der Unfall ereignete, ist bislang unklar. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Autofahrer in der Nacht zum Montag verunglückte. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um den 54 Jahre alten Besitzer des Autos.