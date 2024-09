Zum jüngsten Waldbrand am Brocken im Harz wird weiter ermittelt. Die Polizei hofft auf Menschen, die am Tag des Ausbruchs fotografiert oder gefilmt haben.

Schierke/Halberstadt - Zehn Tage nach dem am 6. September ausgebrochenen mehrtägigen Waldbrand am Brocken im Harz sucht die Polizei Zeugen und Bildmaterial. Konkret würden zwei Wanderer gesucht, die das Feuer gegen 14.00 Uhr im Imbiss „Gipfelstürmer“ am Wurmberg gemeldet haben, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Sie hätten bisher keinen Kontakt zu den Ermittlern aufgenommen. Zudem würden Fotos und Videos gesucht, die Menschen etwa zwischen 10.00 und 14.00 Uhr aufgenommen haben und die den Ausbruchsort des Brandes zwischen Eckerloch und Goethebahnhof zeigen, hieß es.

Die Feuerfront hatte sich zeitweise auf einer Länge von mehr als 1.000 Metern in dem unwegsamen Gelände ausgebreitet. Bei dem Einsatz waren auch mehrere Flugzeuge und Hubschrauber, unter anderem von Bundeswehr und Polizei, in der Luft. Der Großbrand am Königsberg galt am 11. September als gelöscht.