Berlin - Von der seit Donnerstag vermissten 31 Jahre alten Mutter und ihrem neun Monate alten Baby fehlt weiter jede Spur. Die Frau hat nach Angaben der Berliner Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit dem Kind eine Mutter-Kind-Einrichtung in Berlin-Heiligensee verlassen. Seitdem bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach ihr. Bislang sei nichts darüber bekannt, wo sie sich aufhalte, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Der Polizei zufolge gilt die Mutter als verhaltensauffällig und soll unter Wahnvorstellungen leiden. Sie habe weder einen Kinderwagen noch tagesnotwendige Sachen oder Nahrung für das Baby dabei, hieß es. Die Frau ist den Angaben zufolge etwa 1,64 Meter groß, hat schulterlange, blond gefärbte Haare und spricht deutsch und russisch. Der kleine Junge hat helle, dünne Haare.