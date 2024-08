Ein 18-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er einen Reisenden im Bahnhof von Uelzen die Treppen hinuntergestoßen haben soll. Nun sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen.

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Treppensturz in Uelzen

Uelzen - Nach dem tödlichen Treppensturz im Bahnhof Uelzen sucht die Polizei einen Zeugen, der die Tat am 14. Juli beobachtet haben soll. Ein 18-Jähriger befindet sich weiter in Untersuchungshaft, gegen ihn besteht der dringende Verdacht, einen 55-Jährigen eine Treppe hinuntergestoßen beziehungsweise getreten zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg mitteilte. Das Opfer starb an einem Schädel-Hirn-Trauma.

Der mutmaßlich wichtige Zeuge konnte zunächst namentlich nicht ermittelt werden. Er soll zum nächtlichen Tatzeitpunkt an Gleis 301 des Bahnhofs gestanden, ein rotes Hemd getragen und andere Passanten nach der Tat aufgefordert haben, den Beschuldigten zu ergreifen. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten diesen Zeugen darum, sich mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Totschlag vor. Der junge Erwachsene schweigt nach Angaben der Polizei. Es handelt sich bei ihm demnach um einen geduldeten Asylbewerber aus Marokko. „Wir haben Anhaltspunkte für THC im Blut gefunden“, sagte Staatsanwalt Jan Christoph Hillmer. Tetrahydrocannabinol ist der psychoaktive, berauschende Wirkstoff in Cannabis.