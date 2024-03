Hennigsdorf - Ein Supermarkt in Hennigsdorf ist am Mittwoch wegen der Überprüfung eines bombenähnlichen Gegenstandes gesperrt worden. Entschärfer der Polizei rückten aus, um das Objekt auf einem Laden-Parkplatz zu prüfen. Sie gaben am Nachmittag Entwarnung. Die Polizei teilte mit, sie wolle nun die Hintergründe aufklären und ermitteln, warum der Beutel mit dem bombenähnlichen Gegenstand dort hingelegt wurde.

Ein Bürger hatte auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hennigsdorf im Kreis Oberhavel gegen 11.15 Uhr den verdächtigen Gegenstand gefunden. Der Einkaufsmarkt und der Parkplatz wurden geräumt, das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Auch ein Sprengstoffspürhund der Bundespolizei kam zum Einsatz.