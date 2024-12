Berlin - Ein verdächtiger Gegenstand hat die Polizei am Berliner S-Bahnhof Zoologischer Garten auf den Plan gerufen. Kriminaltechniker rückten an, um diesen zu untersuchen, wie die Polizei mitteilte. Der Haupteingang des S-Bahnhofs am Hardenbergplatz wurde gesperrt. Um was für einen Gegenstand es sich handelt, war zunächst nicht klar.