An einem Traktor ist bei einer Demonstration von Bauern ein Galgen befestigt, an dem eine Ampel hängt.

Bremen - Die Verkehrsbehinderungen im Bremer Stadtgebiet aufgrund der Bauernproteste nehmen am Nachmittag ab. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montagnachmittag. Von 5.00 Uhr an waren in der Stadt erste Verkehrsknotenpunkte blockiert worden. Es kam den Angaben nach zu schweren Verkehrsbeeinträchtigungen, unter anderem wurden Auf- und Abfahrten der Autobahnen von manchen der rund 2000 Fahrzeugen versperrt. Auf einer Kundgebung in der Bremer Überseestadt versammelten sich den Angaben nach rund 600 Menschen. Die Polizei musste danach Blockaden auf Kreuzungen verhindern. Der Sprecher sagte dennoch, die Bauern seien überwiegend kooperativ gewesen.