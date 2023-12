Mühlhausen - Eine seit Donnerstag vermisste 13-Jährige aus Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist wohlbehalten aufgefunden worden. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt, die Ermittlungen zu den konkreten Umständen dauern an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei bedankte sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise. Am Montag hatte die Polizei vor eigenmächtigen Suchaktionen gewarnt. Teils hätten sich Suchtrupps gebildet, die andere Menschen zu Hause besucht und zur Rede gestellt hätten, sagte ein Polizeisprecher. Auch seien Informationen teils nicht an die Polizei weitergegeben worden.