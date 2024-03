Beilrode - Nach einem Feuer im Dorf Großtreben in Nordsachsen mit sechs Verletzten ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Untersuchungen von Brandspezialisten hätten ergeben, dass es sich um ein Branddelikt handele, teilte die Polizei am Montag mit. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zum Sonntag ab etwa 1.00 Uhr verdächtige Menschen oder Fahrzeuge in der Nähe des Mehrfamilienhauses gesehen haben.

Während des Feuers war ein 43 Jahre alter Mann aus dem Fenster seiner Wohnung in der zweiten Etage gesprungen. Er wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht wie drei weitere 48, 52 und 54 Jahre alte Männer. Zwei 34 und 42 Jahre alte Bewohner wurden zudem ambulant behandelt.