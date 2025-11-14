Wer an diesem Wochenende an den Hauptbahnhöfen in Hannover und Bremen ist, dem dürften die ein oder anderen Polizeibeamten auffallen. Was steckt dahinter?

Hannover - Die Bundespolizei ist an diesem Wochenende verstärkt ann den Hauptbahnhöfen in Hannover und Bremen im Einsatz. Die Aktion von Freitag bis Sonntag (14. bis 16. November) ist Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an mehr als zehn Großstadtbahnhöfen in ganz Deutschland, wie die Behörde mitteilte.

Ziel sei es, Gewaltdelikte zu verhindern, Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl von Reisenden sowie Beschäftigten im Bahnbereich zu stärken. Im Fokus stehen laut Bundespolizei insbesondere Bahnhöfe in Großstädten und in mittelstädtischen Gebieten, an denen es in der Vergangenheit wiederholt zu Vorfällen kam. Geplant sind dort verstärkte Streifen und Kontrollen im Bahnhofsgebiet.