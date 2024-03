Erfurt - Polizeibeamte in Thüringen haben am Donnerstag 144 Haftbefehle vollstreckt. Im Rahmen des Landesfahdungstags waren mehr als 300 Polizisten im Einsatz, um offenen Haftbefehlen nachzugehen, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Die Haftbefehle richteten sich gegen 122 Menschen, hieß es. Dabei ging es laut Polizei um nicht beglichene Geldbußen und um Straftaten - vor allem um Körperverletzung, Eigentums- und Betrugsdelikte.

Die Beamten brachten demnach elf Personen in Justizvollzugsanstalten und zwei in eine Jugendstrafanstalt, die 13 Menschen verbüßen insgesamt 2797 Tage. Außerdem zog die Polizei mehr als 42.000 Euro an Geldstrafen und Gebühren ein. In einem Fall fanden die Beamten den Angaben zufolge in einer Wohnung ein Kilo Marihuana, mehrere Cannabispflanzen und eine Aufzuchtanlage.