Waldenburg - In Waldenburg im Kreis Zwickau haben Unbekannte mehrfach gefährliche Köder für Hunde ausgelegt. Bei zwei Hackbällchen, die am Freitag auf einer Wiese gefunden wurden, habe es sich vermutlich um Giftköder gehandelt, teilte die Polizei am Samstag mit. In einem weiteren Fall habe eine Frau zuvor neben einer Straße eine größere Menge Hack gefunden, das mit Glasscherben gespickt war. Die Polizei warnte Hundebesitzerinnen und -besitzer vor den Ködern. Sie hat Ermittlungen aufgenommen.