Osnabrück - Die Osnabrücker Polizei warnt vor millionenschweren Betrugsfällen mit unseriösen Kapitalanlagen via Internet. Im laufenden Jahr hätten im Raum Osnabrück mehr als 60 Menschen Anzeige erstattet - der Gesamtschaden liege bei knapp drei Millionen Euro, teilte die Polizei mit.

Die Behörde spricht von „Cybertrading Fraud“. Dabei nutzen die Betrüger etwa Werbeanzeigen im Internet und in sozialen Netzwerken, Anrufe vom Callcenter oder Massen-Mails, um ihre Opfer zu Investitionen in Aktien oder Kryptowährungen zu ermutigen - mit dem Versprechen einer angeblichen Rendite. Allerdings wird das Geld laut Polizei nicht angelegt, sondern verschwindet in kriminellen Netzwerken.

Die Kriminellen setzten eigens für diese Masche erstellte Anlageplattformen für Online-Investments ein, um an das Geld der Opfer zu gelangen, teilte die Polizei mit. Diese Plattformen seien professionell gestaltet und erweckten auf den ersten Blick keinen Zweifel an ihrer Seriosität. Die Täter operierten meist aus dem Ausland und nutzten die Unerfahrenheit ihrer Opfer aus. Die Polizei riet dazu, sich über die Plattformen immer zu informieren, keine sensiblen Daten preiszugeben und sich beraten zu lassen.