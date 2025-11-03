Sie klingeln an der Tür, versprechen günstige Pflasterarbeiten – und kassieren ab: Die Polizei in Ostfriesland warnt vor kriminellen Handwerkern und gibt Tipps, worauf Anwohner achten sollten.

Im ostfriesischen Landkreis Wittmund sollen Betrüger vermeintlich günstige Asphalt- und Pflasterarbeiten anbieten - die Polizei mahnt daher zur Vorsicht. (Symbolbild)

Wittmund - Die Polizei in Ostfriesland warnt vor Betrügern, die vermeintlich günstige Asphalt- und Pflasterarbeiten anbieten. Es gebe vermehrt Hinweise darauf, dass zurzeit im Landkreis Wittmund reisende Tätergruppen mit einer entsprechenden Betrugsmasche unterwegs seien, teilte die Polizeiinspektion Aurich mit.

„Die Täter treten meist sehr überzeugend auf, drängen zu schnellen Entscheidungen und verlangen häufig Bargeld oder Vorauszahlungen“, teilt die Polizei weiter mit. Häufig handele es sich bei solchen Angeboten um Betrugsversuche oder um mangelhafte Arbeiten, die später zu erheblichen Folgekosten führen könnten.

Wie sich Bürger schützen können

Die Beamten geben Anwohnerinnen und Anwohnern folgende Tipps:

Misstrauisch gegenüber spontanen Handwerkerangeboten an der Haustür sein

Keine Vorauszahlungen leisten, ohne ein Angebot geprüft zu haben

Sich nicht unter Druck setzen lassen

Ältere Angehörige und Nachbarn ansprechen, die Ziel solcher Betrugsversuche sein könnten

Sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Fahrzeuge und Personen zu notieren

Die Polizei in Wittmund ist auf der Suche nach Hinweisen zu den mutmaßlichen Betrügern, die in einem weißen Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen unterwegs sein sollen. Die Kriminellen sollen vorgeben, im Auftrag der Stadt Wittmund und für Glasfaserarbeiten unterwegs zu sein.