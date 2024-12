Berlin - Drei Tage vor Silvester wird in Berlin schon kräftig geböllert - obwohl es erst ab 31. Dezember erlaubt ist. „Überall wird eher damit angefangen, die Polizei ist in der ganzen Stadt im Einsatz und schreibt Anzeigen“, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums der dpa. Besonders viel Knallerei gab es in der Gegend um den Gleisdreieckpark in Kreuzberg und Schöneberg - über Stunden hinweg. Verletzte gebe es bisher nicht, sagte der Sprecher.

Zum Start des offiziellen Verkaufs von Feuerwerk hatten sich bereits in den frühen Morgenstunden lange Schlangen gebildet. Vor einigen Geschäften waren Kunden auf Campingstühlen zu sehen, eingewickelt in Decken, um sich gegen die eisigen Temperaturen zu schützen.

Das große Silvestergeschäft ist diesmal bundesweit einen Tag früher als in den meisten Jahren gestartet: Normalerweise werden Feuerwerkskörper in Deutschland nur an den letzten drei Tagen des Jahres verkauft, also ab dem 29. Dezember. Da der diesmal auf einen Sonntag fällt, begann der Verkauf schon heute.

Erlaubt ist das Böllern allerdings erst am Silvesterabend ab 18.00 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 7.00 Uhr. Wer dagegen verstößt, riskiert ein Bußgeld bis zu 10.000 Euro, wie die Berliner Polizei unter anderem in Briefen an Eltern warnte.