Anschuldigungen Polizei will Mette-Marits Sohn Marius in U-Haft nehmen

Die Anschuldigungen gegen Marius Borg Høiby sind in dieser Woche noch einmal schwerwiegender geworden. Die Osloer Polizei will nun, dass der Prinzessinnensohn im Zuge der Ermittlungen in U-Haft kommt.