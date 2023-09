Halle - Wer Hubschrauber, Boote und andere Fahrzeuge der Polizei von Nahem begutachten möchte, hat dazu am Freitag in Halle Gelegenheit. Auf der Peißnitzinsel lädt die Landespolizei Sachsen-Anhalt zum Aktionstag ein. Interessierte sollen Einblicke in die tägliche Arbeit von Streifenpolizisten, Kriminalisten und anderen Spezialisten bekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Alle Polizeiinspektionen der Landespolizei, das Landeskriminalamt und die Fachhochschule der Polizei werden vertreten sein. Unter anderem sind Vorführungen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und der Diensthunde geplant.

Der Aktionstag soll helfen, neue Polizeianwärterinnen und -anwärter zu gewinnen. Sachsen-Anhalt bemüht sich, die Polizei mit mehr Personal auszustatten. Ziel sei es, bis zum Ende der Legislaturperiode mindestens 7000 Polizeibeamtinnen und -beamte zu haben. Im laufenden Jahr seien mehr als 540 Nachwuchskräfte für eine Ausbildung oder ein Studium an der Fachhochschule der Polizei eingestellt worden.