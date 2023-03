Tangerhütte - Im Fall eines in einem Altkleidercontainer in Tangerhütte aufgefundenen toten Säuglings will die Polizei vorerst keine weiteren Angaben machen. Man werde sich wahrscheinlich am kommenden Montag zusammensetzen und innerhalb der Polizei besprechen, welche Informationen zu dem toten Kind veröffentlicht werden sollen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Bislang ist beispielsweise weder das Geschlecht bekannt noch ob es sich um ein Neugeborenes handelte.

Der tote Säugling war am Montagvormittag beim Entleeren des Containers im Landkreis Stendal entdeckt worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können. Die Ermittlungen in dem Fall stehen laut Polizei noch am Anfang.