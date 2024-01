Potsdam - Protestierende Landwirte haben am Montag nach Angaben der Polizei mehr als 100 Auffahrten zu allen Autobahnen in Brandenburg blockiert. Bis zum Mittag habe es insgesamt 171 Versammlungen mit vielen landwirtschaftlichen Fahrzeugen gegeben, teilte das Polizeipräsidium in einer Zwischenbilanz mit. Die meisten Verkehrsbehinderungen werden sich bis in den Nachmittag oder den Abend hinziehen, wie es hieß. Rund 850 Polizistinnen und Polizisten seien bislang im Einsatz gewesen.

In Cottbus gab es dem Polizeipräsidium zufolge einen Autokorso mit rund 1500 Fahrzeugen. Viele hundert Traktoren rollten in langen Konvois auch durch Potsdam. Landwirte fuhren dort hupend auch bis zur Staatskanzlei.