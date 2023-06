Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Neukölln ein Gefäß auf ein Polizeiauto geworfen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhren in der Nacht auf Samstag zwei Beamte mit einem Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn auf der Sonnenallee, als sie von der rechten Straßenseite aus mit einem Gefäß beworfen wurden. Der Fahrer brachte den Angaben zufolge das Auto noch rechtzeitig zum Stehen, so dass das Gefäß vor dem Auto auf der Straße zersplitterte.

Kurz darauf sahen die Polizisten Personen auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Hauses. Als sie sich auf Höhe des ersten Geschosses im Treppenhaus befanden, hörten sie vom Erdgeschoss Hilferufe. Dort angekommen, fanden die Beamten den Angaben zufolge jedoch nur noch eine Lache von verteiltem Reizstoff auf dem Boden. Personen trafen sie nicht an. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung dauerten an.