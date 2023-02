Bremerhaven - Bei einem Zusammenprall mit einem Polizeiauto ist eine Radfahrerin verletzt worden. Die 51 Jahre alte Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, befindet sich aber laut Behörde außer Lebensgefahr. Der Zusammenstoß ereignete sich am Montagmorgen gegen 6.00 Uhr in Bremerhaven. Noch ist unklar, wer für den Unfall verantwortlich ist. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an. Als sich der Unfall ereignete, befand sich die Besatzung des Streifenwagens auf einer Einsatzfahrt. Der 32 Jahre alte Fahrer des Autos und seine beteiligten Kollegen werden intern betreut, teilte die Polizei Bremerhaven am Montag mit.