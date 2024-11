Berlin - Ein Polizeiwagen ist in Berlin-Prenzlauer Berg mit dem Auto einer 89-Jährigen zusammengestoßen. Die Seniorin sowie zwei Polizisten wurden bei dem Unfall am Freitagmittag leicht verletzt, wie die Beamten in Berlin am Samstag mitteilten.

Die Polizisten fuhren demnach mit Martinshorn und Blaulicht bei Rot in eine Kreuzung. Dort stieß das Polizeiauto mit dem Wagen der 89-Jährigen zusammen, die bei Grün in die Kreuzung gefahren war, wie es hieß.