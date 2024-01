Polizeieinsatz an geplanter Flüchtlingsunterkunft in Gera

Ein Blatt Papier mit der Aufschrift „Nein zum Heim!!“ hängt an einem Auto bei einem Autokorso gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft am ehemaligen Wismut-Krankenhaus durch die Innenstadt.

Gera - Etwa 50 Menschen haben sich am Mittwoch vor der geplanten Flüchtlingsunterkunft des Landes in Gera versammelt. Die Teilnehmer kämen aus dem Spektrum der Montags-Demos in Gera, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten Bauzäune vor dem ehemaligen Wismut-Krankenhaus aufgebaut und eine Feuerschale dabei. Derzeit werde geklärt, ob die Versammlung ordnungsgemäß angemeldet wurde. Die Stimmung sei friedlich. Flüchtlinge seien nicht vor Ort.

Erst am Samstag hatten in Gera etwa 350 Menschen gegen die geplante Unterkunft demonstriert. Zuletzt hatte es geheißen, dass Ende der Woche die ersten Flüchtlinge dort einziehen sollen. Am Mittwoch liefen die Vorbereitungen laut Polizei aber noch. Die Unterkunft soll die chronisch überlastete Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl entlasten.