Briefwahlumschläge für die Kommunalwahl liegen im Rathaus Hildburghausen zur Auszählung bereit. Gewählt werden 17 Kreistage, Stadträte und Oberbürgermeister in den 5 kreisfreien Städten und Landräte in 13 Landkreisen, dazu kommen die Wahlen für 600 Stadt- und Gemeinderäte.

Erfurt - Bei der Auszählung der Stimmen bei den Kommunalwahlen ist es im Landkreis Sömmerda zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 42-jähriger polizeibekannter Mann habe am Sonntagabend in Sprötau versucht, Wahlhelfer zu beeinflussen, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin sei er dazu aufgefordert worden, das Wahllokal zu verlassen. Weil er dem nicht nachgekommen sei, hätten die Verantwortlichen die Polizei gerufen. Die Beamten hätten dem Mann einen Platzverweis erteilt und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen. Wie genau der Mann die Wahlhelfer beeinflussen wollte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Zuvor hatte der MDR berichtet.