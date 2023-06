Delmenhorst - Mit Drohungen gegen zwei Schüler soll ein 18-Jähriger einen Polizeieinsatz an einer Schule in Delmenhorst ausgelöst haben. Gegen den Heranwachsenden werde wegen Bedrohung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Den Angaben nach hatte die Schulleitung am Mittwoch gemeldet, dass zwei Schüler auf dem Handy ernstzunehmende Drohungen erhalten hätten: Der 18-Jährige wolle mit einer Schusswaffe in die Schule kommen. Deshalb sicherte die Polizei das Gebäude.

Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung des 18 Jahre alten Verdächtigen durchsucht. Sein Handy wurde beschlagnahmt, eine Schusswaffe wurde aber nicht gefunden. An der Schule habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwesenden bestanden, teilte die Polizei mit.