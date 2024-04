Ein Hubschrauber der Polizei fliegt in der Luft.

Wettin-Löbejün - Wegen des Verdachts auf einen gekenterten Kanufahrer hat es am Montagabend einen großen Polizeieinsatz mit Hubschrauber an der Saale gegeben. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, wurden bei Wettin-Löbejün ein Kanu und ein Paddel auf dem Fluss gefunden, es gab aber keine konkreten Hinweise auf einen Vermissten. Nach etwa drei Stunden sei die Suche deshalb beendet worden, hieß es. Zwischenzeitlich seien insgesamt 45 Einsatzkräfte von der Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen, um den Fluss sowie die Ufer abzusuchen.