Hannover - Die Belange der Polizei werden in den Haushaltsplänen von SPD und Grünen für 2024 nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nur unzureichend berücksichtigt. „Es scheint ganz so, als ob trotz allgegenwärtiger sozialer Krisenstimmung die Innere Sicherheit keine gesonderte Priorität für die Landesregierung hat“, kritisierte GdP-Landeschef Kevin Komolka am Mittwoch.

So seien die geplanten zwei Millionen Euro für die Ausstattung mit Dienst-Smartphones nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aus Sicht der GdP hätte es darüber hinaus unter anderem Geld für einen Cloud-Speicher für Beweismittel gebraucht, „im Sinne einer sicheren, digitalen Asservatenkammer“. Die Gewerkschaft sieht außerdem dringenden Investitionsbedarf beim Polizei-Fuhrpark und fordert mindestens 200 zusätzliche Stellen in der Verwaltung sowie 50 zusätzliche IT-Fachkräfte.

Erfreut reagierte die GdP dagegen auf die Ankündigung von Rot-Grün, die Demokratieförderung in der Polizei mit 300.000 Euro weiter zu unterstützen. „Angesichts des zunehmenden Drucks auf demokratische Gesellschaften in der geopolitischen Lage und des steigenden Erfolgs demokratiefeindlicher Parteien im Inland ist es entscheidend, dass die Polizei als Hüterin der Demokratie gestärkt wird“, sagte Komolka.