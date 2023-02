Filsum - Die Polizei im ostfriesischen Filsum ist auf der Suche nach einem gestohlenen Hinweisschild, das bislang den Weg zu ihrer Polizeistation wies. Diebe hatten das blau-weiße Hinweisschild mit der Aufschrift „Polizei“ und einem Richtungspfeil in den vergangenen Tagen in der ostfriesischen Gemeinde im Landkreis Leer gestohlen. Die Pressestelle der Polizeiinspektion Leer reagierte am Mittwoch auf Twitter - ganz ostfriesisch - auf Plattdeutsch: „Well nu in Filsum na de Gendarms will, mutt nu sülst söken“ - wer zu der Polizei in Filsum wolle, müsse nun also selbst auf die Suche gehen.

Dass Ortsschilder gestohlen werden, gebe es immer wieder mal, sagte Polizeisprecherin Svenia Temmen. „Die Polizeischilder waren bislang aber tabu“. Die Beamten gehen nicht von einem Jungenstreich aus. Wahrscheinlich sei das rund 50 Zentimeter große Schild für den eigenen Gebrauch gestohlen worden, sagte die Sprecherin.

Die Polizei hofft nun, dass bald ein neues Schild für die Station angefertigt wird. Die Beamten suchen auch nach Zeugen, die der Polizeistation Filsum Hinweise auf den Verbleib des Schildes geben können - „sofern sie diese finden können“, hieß es in der Mitteilung. „Ansonsten gerne per Telefon.“