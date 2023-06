Toppenstedt - Der Unfall während einer Ausflugsfahrt mit einem Bagger in Toppenstedt (Landkreis Harburg) ist nach Angaben eines Polizeisprechers mutmaßlich durch einen gerissen Hydraulikschlauch ausgelöst worden. Die Personen hätten sich in einer Gitterbox befunden, die von einem Bagger transportiert worden sei, teilte ein Sprecher der Polizei Harburg am Samstagabend mit. An dem Gefährt sei ein Hydraulikschlauch gerissen, so dass sich die Box vom Bagger gelöst habe und runtergefallen sei. Die Personen seien teils unter der Box begraben worden. Der genaue Ablauf sei noch unklar.