Berlin - Ein Polizist ist bei einer Verkehrskontrolle in Neukölln von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollte ein Autofahrer am Donnerstagvormittag in der Teupitzer Straße Ecke Harzer Straße kontrolliert werden. Nachdem der Beamte ihn den Angaben zufolge zum Anhalten aufgefordert hatte, bremste der Fahrer ab und täuschte an, dass er zur Kontrolle einfährt. Danach gab er jedoch Gas und fuhr weg, wie es hieß. Dabei traf er mit dem Außenspiegel seines Autos eine Hand des Polizisten und fuhr über seinen Fuß. Der Beamte kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und setzte sein Dienst nicht mehr fort. Die Polizei überprüfte die Adresse des Autohalters, zunächst jedoch ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung, dauern an.