Lieskau/Cottbus - Ein Polizist ist bei der Kontrolle eines gestohlenen Autos nahe dem brandenburgischen Lieskau (Landkreis Elbe-Elster) verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, floh ein 47-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen mit einem Auto vor einer Kontrolle der sächsischen Polizei und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Grenze von Sachsen nach Brandenburg. Bei Lieskau stoppten die Beamten dann das Auto. Dabei schlug der Fahrer die Autotür gegen einen Polizisten, der Verletzungen im Gesicht erlitt.

Daraufhin nahm die Polizei den 47-Jährigen fest. Nach Angaben des Sprechers wurde das Auto zuvor in Thüringen gestohlen. Der verletzte Beamte musste seinen Dienst beenden und wurde medizinisch versorgt.

Kurze Zeit später hielten Beamte der sächsischen und brandenburgischen Polizei ein weiteres Auto an der Autobahnausfahrt Cottbus-West an. Da das Auto zuvor in Hessen als gestohlen gemeldet wurde, nahm die Polizei auch den 16-jährigen Fahrer fest. Beide Autos seien sichergestellt worden. Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen wird laut dem Sprecher geprüft.