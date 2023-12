Berlin - Zwei Polizisten auf Motorrädern sind bei einem Auffahrunfall in Berlin verletzt worden. Der 27-Jährige, der auf seinen 47-jährigen Kollegen auffuhr, kam mit Verletzungen an seiner Leiste in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Dort blieb er stationär. Der ältere Kollege erlitt bei dem Unfall am Samstagnachmittag Verletzungen am Oberschenkel und wurde ambulant versorgt. Die genaue Ursache für den Unfall sei noch unklar und werde nun ermittelt.