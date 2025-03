Polizist fährt bei Verfolgung auf A100 in Leitplanke

Berlin - Bei einer Verfolgung auf der A100 in Berlin-Tempelhof ist ein Polizist mit seinem Einsatzwagen in eine Leitplanke gefahren. Der Fahrer und ein weiterer Polizist, der im Auto saß, kamen nach dem Unfall ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Beamten der Autobahnpolizei bemerkten demnach in der Nacht ein Auto, das zu schnell unterwegs war, und nahmen die Verfolgung auf. Als sie Blaulicht und Sirene einschalteten, beschleunigte der oder die Fahrerin weiter, wie es hieß. In der Folge verlor der Polizist den Angaben zufolge die Kontrolle über den Einsatzwagen und fuhr in die Leitplanke. Das verfolgte Auto fuhr weiter.