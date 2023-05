Berlin - Ein mutmaßlicher Zahnpasta-Dieb soll einem Polizisten in Berlin-Steglitz das Nasenbein gebrochen haben. Der 38 Jahre alte Verdächtige wollte am Montagmittag in der Albrechtstraße mehrere Tuben Zahnpasta aus einem Supermarkt stehlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als ein Mitarbeiter, der den Mann beobachtet hatte, diesen ansprach, sei es zur Rangelei gekommen.

Laut Polizei soll der Verdächtige auf den 41 Jahre alten Mitarbeiter mit der Faust eingeschlagen haben. Als der Polizist eingriff, soll er unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen worden sein. Er war außer Dienst und befand sich zufällig in dem Geschäft. Der Verdächtige wurde festgenommen. Der Polizist kam in eine Klinik, wo er ambulant behandelt wurde, der Mitarbeiter lehnte eine ärztliche Behandlung ab.