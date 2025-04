Ein 39-Jähriger wehrte sich bei seiner Festnahme so sehr, dass einer der beteiligten Polizisten im Krankenhaus behandelt werden musste.

Für den Mann endete der Vorfall in einer Justizvollzugsanstalt. (Symbolbild)

Leipzig - Bei einer Festnahme in Leipzig hat ein 39-Jähriger heftige Gegenwehr geleistet und dabei drei Polizisten verletzt. Einer der Beamten musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte waren demnach am frühen Samstagabend in den Stadtteil Thekla gerufen worden, weil dort laut Zeugenhinweisen ein Mann laut herumschrie.

Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde demnach aggressiv und versuchte zu flüchten, mit der Unterstützung zusätzlicher hinzugerufener Kräfte konnten die Polizisten ihn jedoch überwältigen. Nach der Festnahme sei auch er ärztlich behandelt worden.

Bei dem 39-Jährigen wurden Utensilien zur Einnahme harter Drogen gefunden, wie es hieß. Ein Bereitschaftsrichter habe eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Er wurde zusätzlich wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Die verletzten Beamten im Alter von 25, 34 und 42 Jahren sind den Angaben zufolge weiterhin dienstfähig.